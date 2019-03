Linda Mūrniece dalās aizkustinošā un privātā stāstā par "koferīti ar Sibīrijas asarām"

"Vecmammas koferīti ar vēstulēm no Sibīrijas tagad glabāju es. Tajā, šķiet, ir tik daudz sāpju, asaru, ka katru reizi atverot tās sāk birt pašas no sevis.

Viņi visi atgriezās. Viņi par to nerunāja. Sāpes un bailes. Ka tas notiks atkal.

Vecmamma savas dzimtas mājas man parādīja tikai 1991.gadā. Kopš dzimšanas biju braukusi tām garām pa ceļam uz laukiem, nenojaušot par to eksistenci. Viņa nekad neskatījās uz to pusi un, sargājot mani, nestāstīja, kas ar to māju, kurā tad dzīvoja sveši cilvēki, saistās...