"Apple" grasās laist klajā savu kredītkarti

Kredītkarte būs gan iestrādāta "iPhone" telefonos, gan būs fiziskā formātā pati par sevi, un ASV būs pieejama sākot no 2019. gada vasaras, vēsta tehnoloģiju gigants.

Kartes fiziskā versija izgatavota no titāna, tai nav kartes numura vai vietas parakstam.

Uzņēmums prezentēja arī ziņu abonēšanas pakalpojumu "Apple News Plus", kas ietvers vairāk nekā 300 laikrakstus un žurnālus.

"Apple News Plus" par 9,99 ASV dolāriem (8,82 eiro) mēnesī piedāvās piekļuvi tādiem medijiem kā "Los Angeles Times", "Wall Street Journal", "Rolling Stone", "Time", "Wired" un "The New Yorker", kā arī daudzām ziņu vietnēm.