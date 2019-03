Pentagons apstiprina viena miljarda ASV dolāru piešķiršanu Trampa robežžogam

Iekšzemes drošības ministrija lūdza Pentagonu uzbūvēt 92 kilometrus no 5,5 metrus augstā žoga, izveidot un uzlabot ceļus, un ierīkot apgaismojumu, lai atbalstītu Trampa izsludināto ārkārtas stāvokli saistībā ar situāciju uz robežas.

Elpaso sektors ir kļuvis par otru noslogotāko koridoru nelegālām robežas šķērsošanām pēc Riograndes upes ielejas, uz daudzi no šiem robežas šķērsotājiem ir patvērumu pieprasošas ģimenes no Centrālamerikas. Arī Jumas sektorā ir pieaudzis nelegālu robežas šķērsošanu skaits, ko veic galvenokārt ģimenes no Gvatemalas nomaļos rajonos.