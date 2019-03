VARAM konstatē 28 miljonu iztrūkumu "Rīgas satiksmes" pamatkapitālā

Ministrijas pārstāvji gan atbildēja, ka tā savas kompetences ietvaros darot visu iespējamo, un patlaban par konstatētajiem pārkāpumiem tiekot gaidīti paskaidrojumi no Ušakova.

Komisijas vadītājs Kaspars Ģirģens (KPV LV) sēdē arī pastāstīja, ka komisija vērsusies Valsts policijā (VP) ar lūgumu izvērtēt Valsts kontroles (VK) ziņojumā pausto par to, ka Rīgas dome vairāk nekā piecus miljonus nelietderīgi izmantojusi ceļu uzturēšanai, bet deviņus miljonus eiro no RS ieņēmumiem par maksas autostāvvietu pakalpojumu neesot iespējams izsekot.

Tikmēr sēdē klātesošais RS pagaidu valdes priekšsēdētājs Ernests Saulītis sacīja, ka VK viedoklis neesot jāuztver kā kategorisks, jo RS nodarbojas ar vairākiem komercdarbības veidiem un viens no tiem ir autostāvvietu apsaimniekošana.

"VK pārmetums ir par to, ka notiek šķērssubsidēšana, proti, no autostāvvietu naudas tiek finansēts arī sabiedriskā transporta pakalpojums. No biznesa viedokļa raugoties, šie pārmetumi nav pamatoti, taču tas ir VK ilgstošs viedoklis runājot arī, piemēram, par "Rīgas mežu" kokzāģētavas darbu," teica amatpersona.