Foto: "Riga Fashion Week" pirmās dienas viesu stils

"Riga Fashion Week" pulcēs vienkopus pašmāju un ārvalstu modes māksliniekus, un šosezon programma paredz arī tādu Latvijas dizaineru modes skates kā Natalija Jansone, One Wolf, NARCISS by Alise Trautmane, Katya Katya London, Amoralle, Bergs Privé, Anna Led, Baiba Ladiga, Iveta Vecmane, un trīs ārzemju dizaineru skates - Diana Arno no Igaunijas, Morfosis no Itālijas un Agnë Kuzmickaitë no Lietuvas.