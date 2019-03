1. Nebaidies apgūt jaunas lietas

2. Izvēlies piemērotu nozari

Mēdz sacīt, ka izvēloties darīt to, ko mīli, Tev nekad vairs nebūs jāstrādā. Pašnodarbinātība ir labs risinājums, ja vēlies hobiju pārvērst karjerā. Šis statuss ir lieliski piemērots dažādu jomu entuziastiem, piemēram:

3. Iepazīsties ar nodokļu sistēmu

Strādājot tradicionālajā darba modelī, par nodokļu nomaksu – iedzīvotāju ienākumu nodokli un sociālo nodokli – rūpējas darba devējs. Kļūstot par pašnodarbināto, ar šiem jautājumiem jātiek galā pašam. Lai nomaksātu likumos paredzētos nodokļus, Tu vari izvēlēties kādu no šiem 4 darbības modeļiem un kļūt par:

1. Mikrouzņēmuma nodokļa maksātāju

Šajā modelī nodoklis 15% apmērā jāmaksā nevis no Tavas peļņas, bet gan kopējiem ienākumiem. Maksājumā ietilpst gan iedzīvotāju ienākumu, gan sociālais nodoklis.

2. Pilno iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātāju

Šis modelis paredz iedzīvotāju ienākuma nodokļa nomaksu atkarībā no Taviem ienākumiem. Ja gada ienākumi ir:

Šo nodokli jāmaksā no peļņas (to aprēķina no ienākumiem atrēķinot izdevumus).