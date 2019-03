33 fakti par popmūzikas sensācijas Lady Gaga dzīvi

2. Viņas mūziķes vārds ir iedvesmots no grupas "Queen" 1984. gada hita "Radio Ga Ga".

3. Mūziķes māte viņai kopš četru gadu vecuma likusi stundu sēdēt pie klavierēm - neatkarīgi no tā, vai viņa tās spēlē.

4. Viņas pirmā publiskā uzstāšanās bijusi 1. klases ludziņā. Viņa pati izveidojusi sev tērpu no folijas un drēbju pakaramajiem.

9. Lady Gaga bijusi viena no retajām skolniecēm, kura skolas laikā ir arī strādājusi. Viņa strādājusi kādā kafejnīcā par oficianti.

Foto: Lady Gaga filmas "A Star Is Born" pirmizrādē Londonā

14. Viņa bija viena no retajiem, kurus priekšlaicīgi uzņēmuši prestižajā Ņujorkas Universitātes Tiša Mākslas skolā, taču viņa izstājusies pēc otrā semestra.

17. Zvaigzne ir arī dejojusi "go-go" dejas kādā no Ņujorkas klubiem.

20. Viņa 2008. gadā iesildīja populāro puišu grupu "New Kids on the Block".