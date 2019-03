Kā darbojas vīriešu kontracepcijas tablete?

Zinātnieki domā, ka eksperimenti bija veiksmīgi, pateicoties aktīvajai vielai tabletē jeb diviem hormoniem (progestīnam un testosteronam), kas apvienoti vienā. Šāda veida hibrīda molekula gādā par to, lai tabletes lietotājam organismā būtu vienāds minēto hormonu skaits.

Nevienam no eksperimenta dalībniekiem nebija nopietnu blakusefektu, kas varētu rasties zema testorsterona līmeņa dēļ, piemēram, paaugstināts asinsspiediens vai depresija. Tiesa, dalībnieki nebija pilnībā brīvi no blakusefektiem. 22 dalībnieki sūdzējās par galvassāpēm, seksuālās apetītes zudumu, problēmām ar erekciju un nogurumu. Visi dalībnieki pieņēmās svarā atkarībā no devas. Tomēr trīs cilvēkiem, kuri lietoja placebo, arī bija sūdzības.