Kriminālvajāšanā nodota lieta par medus izkrāpšanu oganizētā grupā

Jau ziņots, ka 2015. gada vasarā VP no vairākiem medus tirgotājiem bija saņēmusi iesniegumus par iespējamu krāpniecību. VP Ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvaldes (ENAP) amatpersonas konstatēja, ka laika posmā no 2015. gada jūlija līdz 2015. gada augustam organizēta grupa, uzdodoties par kādu uzņēmumu, noformējot fiktīvus pirkšanas - pārdošanas līgumus un nesamaksājot par piegādāto preci, vairākiem biškopjiem no dažādiem Latvijas reģioniem izkrāpa medu.