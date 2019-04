Kolekcijas galvenais akcents ir klasiskie polo krekli un krekli ar īsām piedurknēm. Uzmanību piesaista krokoti, brīvi krītoši šorti un bikses ar saīsinātām starām, kas ideāli piemērotas, lai to valkātājs varētu atrādīt savus sportiskos apavus. Modelētāji nav aizmirsuši arī par komplektiem un krekliem no džinsa auduma, kas ir viena no šīs sezonas galvenajām tendencēm. To universālie piegriezumi un krāsas – pelēka, zila, tumši zila un bēša – kontrastē ar melno un balto, tos padarot viegli kombinējamus ar brīvi krītošām divrindu žaketēm vai viegla auduma mēteļiem no rūtaina auduma.