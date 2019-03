Riteņbraucējs Valverde 2021.gadā liks punktu savai karjerai

38 gadus vecais Valverde šobrīd ir viens no vecākajiem braucējiem, kurš piedalās Pasaules tūrē, bet karjeras beigšanas brīdī viņš būs sasniedzis jau 40 gadu vecumu.

Mursijā dzimušais sportists ir viens no sasniegumiem bagātākajiem savas paaudzes riteņbraucējiem, turklāt viņš nekad oficiāli nav pieķerts dopinga lietošanā, lai gan laikā no 2010. no 2012.gadam viņš bija diskvalificēts, jo spānis bija iesaistīts bēdīgi slavenajā "Puerto" dopinga skandālā, kura centrālā figūra bija sporta ārsts Eufemiano Fuentess. Savulaik Spānijas policijas reidā tika konfiscēti simtiem maisiņu ar sportistiem pārliešanai paredzētām asinīm.