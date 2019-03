Laiks pagriezt pulksteņa rādītājus! Šonakt notiks pāreja uz vasaras laiku

2019. gada 31. martā plkst.03 (naktī no sestdienas uz svētdienu) notiks pāreja uz vasaras laiku, pulksteņa rādītājus pagriežot vienu stundu uz priekšu. Pāreja atpakaļ no vasaras laika notiks šā gada 27. oktobrī plkst.04 (naktī no sestdienas uz svētdienu), pulksteņa rādītājus pagriežot vienu stundu atpakaļ.