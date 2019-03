Leklērs izcīna savu pirmo "pole position" pie "Ferrari" stūres

Pašlaik 21 gadu vecais Leklērs ir pirmais Monako pilots, kurš F-1 sacīkstes sāks no pirmās pozīcijas. Kopumā 999 F-1 sacensībās 99 piloti tikuši pie "pole position".

Leklērs Bahreinas trasi veica vienā minūtē un 27,866 sekundēs, par 0,294 sekundēm pārspējot savu pieredzējušo komandas biedru Sebastjanu Fetelu no Vācijas.

No otrās rindas startēs abi "Mercedes" piloti Lūiss Hamiltons no Lielbritānijas un pirmā posma uzvarētājs Valteri Botass no Somijas. Viņi Leklēram zaudēja 0,324 un 0,390 sekundes.