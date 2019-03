Gauračs nāk uz maiņu un ar gūtiem vārtiem palīdz "Spartakam" uzveikt "Liepāju"

Abas komandas spēles pirmajā puslaikā norībināja vārtu stabus. Vispirms 15.minūtē pēc brīvsitiena pa vārtu konstrukciju trāpīja "Liepājas" pussargs Jānis Ikaunieks, bet 34.minūtē no asa leņķa teju bumbu cietoksnī ieraidīja "Spartaka" futbolists Tins Vukmaničs.

Kompensācijas laikā izcilu soda sitienu no tālas distances izpildīja Ikaunieks, taču "Spartaka" vārtsargs Jevgeņijs Ņerugals pārcēla bumbu pāri vārtiem. Laukuma saimniekiem tā arī neizdevās atspēlēties, Jūrmalas komandai svinot uzvaru ar 1:0.

Spēles 59.minūtē Savaļnieks no soda laukuma labās malas pārcēla bumbu pāri Māliņam un ar skaistu sitienu panāca jau 2:0 mājinieku labā. Tiesa, pēc gūtajiem vārtiem RFS atslābinājās, par ko tika sodīti - pāris minūtes vēlāk Purperharts no tuvas distances vienus vārtus atguva. Turpinājumā bija vairāki bīstami momenti pie abu komandu vārtiem, dažas minūtes pirms pamatlaika beigām Artūram Zjuzinam no tuvas distances sitot pāri "Jelgavas" cietoksnim.