Daugavpilī uz gājēju pārejas motociklists notriecis māti un bērnu

Autora komentārs 30.03(Daugavpils. Māte un bērns ar bērnu velosipēdu šķērso ceļu uz gājēju pārejas, luksoforā deg zaļais signāls. Pāris automašīnu apstājās pirms luksoforam, kā tam vajadzētu būt, bet viens motociklists nolēma ignorēt sarkano signālu luksaforā un šķērsoja gājēju pāreju, kā rezultātā notrieca mazo bērnu, kurš aizlidoja 10 m attālumā no zebras, pats motociklists atradās vēl tālāk, māte un bērns tika nogādāti slimnīcā. #latvia #latgale #daugavpils #csnglatvia #negadijums #sadursme #dtp_latvia #paldiessekotajam

