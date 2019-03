Raidījums: Rīgas vicemēra Baraņņika dibināta biedrība no Krievijas saņēmusi vairākus tūkstošus eiro

"Saskaņa" kopā ar "9.maijs.lv" biedrību izkonkurēja Tatjanas Ždanokas PCTVL par to, kurš ir galvenais svinību rīkotājs pie Uzvaras pieminekļa.

Kopā katru gadu biedrība apsaimnieko no 150 000 līdz 170 000 eiro.

"Nekā personīga" atklāja, ka vēl nesen šī un citas ar "Saskaņu" un Baraņņiku saistītas biedrības saņēmušas šaubīgus ziedojumus no partijas biedriem.

Vairāki no viņiem, būdami maksātnespējīgi, ziedoja gan partijai, gan organizācijām lielākas summas nekā bija viņu uzrādītie legālie ienākumi. KNAB solīja veikt pārbaudi, bet tā noslēdzās ne ar ko.

Pēc Baraņņika aplēsēm ceturtā labākā transporta sistēma Eiropā nu kļuvusi par sinonīmu korupcijai un kukuļiem. "Rīgas satiksmes" šefu KNAB iesēdināja cietumā. Pēdējā iepirkumā no uzņēmuma "Škoda" "Rīgas satiksme" parūpējās, lai konkursā uzvar tieši šis uzņēmums. Un pēc "Nekā personīga" aptuvenām aplēsēm iepirkumā katrs Rīgai piegādātais trolejbuss, autobuss un tramvajs rīdziniekiem izmaksājis par 5 līdz 7 procentiem dārgāk.

"Nekā personīga" jau 2013.gadā secināja, ka "Rīgas satiksme" iepērk dārgāku degvielu nekā to būtu iespējams iegādāties pērkot jebkurā benzīntankā. Šogad pēc padziļinātā audita "Rīgas satiksmē" auditori nonāca pie līdzīgiem secinājumiem.

Laikā, kad līgumi par degvielas iepirkumiem tika gatavoti, Vadims Baraņņiks no 2009. līdz 2010. gada sākumam bija "Rīgas satiksmes" valdes loceklis. Līgumu slēgšanas brīdī viņu amatā bija nomainījis cits saskaņietis - Maksims Tolstojs.

Tomēr steiga jaunā amata izveidē bija tik liela, ka pirms dome par to nobalsoja, neviens no koalīcijas nespēja paskaidrot, kādas būs vicemēra atbildības sfēras. Šobrīd zināms, ka Baraņņiks pārraudzīs to pašu saimniecību, ko Ušakovs. Tātad arī satiksmes nozari.