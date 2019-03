LTV: Ušakova "Facebook" konts daļēji uzturēts par nodokļu maksātāju naudu

LTV skaidro, ka domes darbinieki apkalpojuši vienu no Ušakova lapas populārākiem formātiem - video uzrunas, kuras dēvē arī par tiešraidēm. Tajās Ušakovs atbild uz iepriekš iesūtītiem jautājumiem, daudzi sekotāji kaut ko prasa arī komentāru sadaļā - un arī te parādās mēra atbildes.

Atbilžu sagatavošanai esot bijusi izveidota īpaša datorprogramma un piesaistīti arī domes departamentu un pašvaldības kapitālsabiedrību darbinieki - tieši no viņiem bija iespējams uzzināt detalizētu informāciju, piemēram, par konkrēta pagalma remontu.

Stalīdzāne stāsta par savu darbu šādi: "Šīs atbildes gatavoja personīgi, lai tās būtu tā kā paša Nila Ušakova [rakstītas]. Es nebiju viena pati [kas ar to strādāja], mēs bijām kā komanda, kas ar to darbojās. Virs manis bija tas, kas to visu administrēja, [manis sagatavotās] atbildes, protams, arī pārbaudīja, un tikai tad tās tika publiskotas."