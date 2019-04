SKA pagarinājumā salauž CSKA pretestību, izcīnot pirmo uzvaru Rietumu konferences finālsērijā

Pirmie šajā mačā vārtus guva CSKA hokejisti, kuri rezultātu atklāja sekundi pirms pirmā perioda beigām. Vārtu guvuma epizode sākās ar SKA hokejistu kļūdu aiz saviem vārtiem, ripu pārtvēra Andrejs Svetlakovs, kurš to piespēlēja Pāvelam Karnauhovam, CSKA spēlētājam no vārtu priekšas panākot 1:0. Divas minūtes pirms otrā perioda beigām SKA panāca izlīdzinājumu, Aleksandram Barabonovam uztverot atlēkušo ripu un raidot to tīklā.