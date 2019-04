Publiskota jauna informācija Spānijā pazudušās Agneses Kļaviņas lietā

Spānijas kūrortā 2014. gada 6. septembrī pazudusī latviete Agnese Kļaviņa joprojām nav atrasta. Sievietes nolaupīšanā apsūdzēti divi briti, viens no viņiem - multimiljonāra dēls. Britu tabloīds "Daily Mail" publiskojis novērošanas kameru video, kurā redzams - sieviete runā ar vienu no diviem automobilī esošiem vīriešiem, it kā cenšas atrunāties, tomēr vēlāk iekāpj auto.