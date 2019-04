Koalīcijas vairākums varētu atbalstīt Levita kandidatūru Valsts prezidenta amatam

Kaimiņš akcentēja, ka "KPV LV" deputāti nav lēmuši par to, vai paust atbalstu kādam no izskanējušajiem kandidātiem vai arī virzīt savu pretendentu uz šo amatu. Tāpēc politiķis varot paust tikai personīgo viedokli, ka Levitu uzskata par ļoti cienīgu kandidātu, kurš atstājis ļoti patīkama cilvēka iespaidu. Kaimiņš pozitīvi vērtē to, ka ES Tiesas tiesnesis visu laiku ir bijis "redzes lokā", ka viņš nav kāds negaidīts pārsteigums, bet gan ir pierādījis sevi kā profesionāli.