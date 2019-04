Skaistumam nav izmēra! Iepazīsti kolorītās šova “Pati pilnība” dalībnieces

Tas parādīs - ikviena sieviete, neatkarīgi no vecuma, matu krāsas, figūras vai apģērba izmēra, ir skaista. Un pieņemot sevi, savu ķermeni, pārstājot dzīties pēc iedomātiem standartiem, sieviete var kļūt vēl simpātiskāka, seksīgāka un iekārojamāka. Gaidot pirmizrādi, iepazīstinām ar dažām no tik spilgtajām šova dalībniecēm, kuras TV ekrānos redzēsiet jau raidījuma pirmajā sērijā, kad kopumā 30 dāmas uzsāks cīņu par tālāku dalību projektā.

Interese par jauno šovu pašmāju sieviešu vidū bijusi patiešām liela - “Pati pilnība” veidotāji saņēmuši vairāk nekā 250 pieteikumus teju no visu Latvijas novadu iedzīvotājām. Viens no visbiežāk minētajiem iemesliem, kas dāmas mudinājis izšķirties par dalību projektā, ir vēlme iedvesmoties no “Pati pilnība” vadītājas Indras Salcevičas - iemācīties pieņemt sevi un dzīvot “vieglāk”. Tāpat, lai arī jaunais raidījums nebūs “tievēšanas šovs”, daļa no dalībniecēm neslēpj, ka labprāt ekspertu vadībā iemācītos ēst veselīgāk, vēlētos vairāk sportot un apgūt dažādus knifiņus, kas palīdzētu atrast savu unikālo stilu. Tāpat sievietes atklāj, ka svara dēļ saskārušās ar nicināšanu un nosodījumu no paziņu, partneru vai ģimenes locekļu puses, kuri atļāvušies pārmest, ka dāmas izskatās nepieņemami un ir “cik garas, tik platas.” Piedzīvoti arī nepatīkami mirkļi darba vidē - tā, piemēram, kāda no dalībniecēm nav tikusi pie kārotās darba vietas tikai tāpēc, ka neatbilda iestādes “skaistuma standartiem.”