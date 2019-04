Bagatskis: Nav korekti publiski kritizēt treneri vai Basketbola savienību

"Man ar Jāni bija iespēja strādāt daudzus gadus. Viņš nebija viens no tiem spēlētājiem, kurš valstsvienībā spēlēja tikai ķeksīša pēc. Jānis izlasei no sevis atdeva visu," raidījumā teica Bagatskis. "Es viņu ļoti labi saprotu, jo esmu bijis līdzīgās situācijās, bet, protams, neteicu to publiski."