Putniņš: FKTK padomes nomaiņa nav nekāds finanšu sektora "kapitālais remonts"

"Mēs varam veikt arī noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas (AML) prudenciālo uzraudzību. Mēs jau esam no 2016. līdz 2018. gadam ziņojuši par vairāk nekā diviem miljardiem eiro. Pajautājiet Kontroles dienestam, kādas summas pēdējo divu gadu laikā ir iesaldētas. Vai vismaz viens miljards eiro ir iesaldēts? Un cik no tā Kontroles dienests ir sagatavojis un atdevis tālāk policijai? Ja valdība grib FKTK kaut ko pārmest, tad no sākuma ir jāskatās šajā virzienā. Arī "Moneyval" ziņojumā mēs esam vislabāk novērtētā iestāde. Tagad sanāk, ka FKTK ir tā problēma un "kapitālā remonta" epicentrs. Tādēļ man ir jautājums, kas tad ir tas, ko mēs it kā neesam izdarījuši un ko jaunā padome darīs? Tas ir daļēji apvainojums, daļēji tāda kā ņirgāšanās. Es uz to visu skatos diezgan rezignēti, bet ir rūgtums un kauns valdības vietā mūsu kolēģu priekšā," teica Putniņš.