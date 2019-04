Medijs: NBA būtu aizliegusi Porziņģa maiņas darījumu, ja būtu pārliecība par viņa vainu

Gadījumā, ja Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) vadībai būtu stingra pārliecība par laviešu basketbolista Kristapa Porziņģa vainu izvarošanas skandālā, tad tā būtu aizliegusi maiņas darījumu, kurā latvietis no Ņujorkas "Knicks" kluba pārcēlās uz Dalasas "Mavericks" vienību, vēsta "The New York Times".