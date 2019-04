Iespējams sapņojiet par jaunu kafijas aparātu mājām, bet neziniet ko no tā sagaidīsiet? Nomainot kafijas pagatavošanas veidu, jūsu iecienītās un lieliski pazīstamās kafijas pupiņas var iegūt jaunas pēcgaršas, pagatavotā kafijas tasīte var kļūt intensīvākās vai piezemētākas garšas. Apkārt ir tik daudz dažādu veidu kā pagatavot kafiju, tik daudz kafijas šķirņu un maisījumu, ka šis ceļojums, meklējot iecienītāko kombināciju, vienlaicīgi var būt ļoti interesants un tajā pašā laikā neierasts. Tāpēc parunāsim par kafijas šķirņu garšu iespējām, t.i. par to, kā dažādi pagatavošanas veidi atklāj jaunas kafijas dzēriena īpašības.

Ja esat iecienījuši maigākas, sabalansētas garšas kafiju, visticamāk izvēlaties mazāk grauzdētas kafijas pupiņas, kas visbiežākā izvēle ir arabika šķirne, savukārt, ja izvēlaties maisījumus – uzmanīgi lasāt etiķeti, jo meklējat mazāko robusta daudzumu maisījumā. Ja vēl neesat to sākuši darīt, tomēr meklējat tieši šādas garšas īpašības, būtu īstais laiks to sākt.

Ne velti arabika šķirne tiek uzskatīta par populārāko visā pasaulē – tā sastāda ap 70% no visas audzējamās kafijas. Pateicoties savas šķirnes augšanas īpašībām - vietas augstumu, mitrumu un vajadzību pēc karstuma - arabika saglabā daudzpusīgu, maigu garšu, kas vēl labāk atklāj dažādās skābuma vai salduma notis.

Gatavojot arabika šķirnes kafiju, ļoti svarīgi ir nenomākt un nesajaukt tās sabalansēto garšu. Šim mērķim noderēs Chemex kafijas automāts. Tieši ar to pagatavotajā, izvēlētajā kafijā sajutīsiet tās unikālos aromātus. Šis pagatavošanas veids ļauj kārtīgi izbaudīt sabalansētas kafijas garšu, jo kafijas samērā īsu laiku kontaktējas ar ūdeni, tāpēc kafija neiegūst rūgtumu, savukārt papīra Chemex filtri aiztur visus nosēdumus, biezumus un eļļas, lai kafijas garša netiktu sabojāta. Jāpiemin arī tas, ka no izvēlētās kafijas un ūdens, ūdens temperatūras attiecības ir atkarīga kafijas garšas intensitāte, šeit paveras iespēja eksperimentēt ar garšas īpašībām. Ieteicamā kafijas un ūdens attiecība ir 1:15. Piemēram, dubultā espresso pagatavošanai nepieciešams, 15 gramu kafijas un 225 ml karsta ūdens. Ūdens temperatūrai būtu jābūt ap 90 grādiem. Apvienojot arabika kafijas pupiņas ar Chemex kafijas automātu, iegūsiet piesātinātas garšas kafijas dzērienu.

Itāļu vēlme baudīt spēcīgas garšas kafiju, iedrošināja viņus meklēt atbilstošāko veidu, kā šādu kafiju pagatavot. Šādi dzima moka – espresso kafijas aparāts. Par to vajadzētu pateikties izgudrotājam Luigi De Ponti un Alfonso Bialetti, kas uzsāka masveida kafijas aparātu ražošanu. Šodien Bialtetti ir zināmākais moka ražotājs visā pasaulē, savukārt moka kafijas aparātu var atrast gandrīz katra šādas kafijas cienītāja mājās. Moka kafijas aparāts sastāv no trīs daļām: apakšējā daļa domāta ūdenim, vidus – sietiņš (filtrs) maltai kafijai, savukārt augšdaļa – tilpne pagatavotajam dzērienam. Uzliekot aparātu uz uguns, ūdens sāk vārīties un ceļas uz augšu, sūcoties cauri filtram ar kafiju un lēni piepilda augšējo daļu. Process ir lēns, aizņem dažas minūtes līdz ūdens uzvārās un pilnībā nonāk no vienas daļas citā, pārvēršoties par lielisku, aromātisku kafijas dzērienu. Procesa laikā tiek saglabāta augsta temperatūra. Tieši tāpēc kafija iegūst intensīvu garšu, savukārt ilgais kontakts ar ūdeni palīdz iegūt vairāk kofeīna, pievieno bagātīgāku garšu un maigu rūgtumu.