Kā izvēlēties tādu, kura atbilstu vairākām no nosauktajām īpašībām? Uzdevums nav no vienkāršākajiem, jo vēloties atrast gultas veļu, kura atbilstu jūsu vajadzībām, nepieciešama rūpība un nelielas zināšanas. Tātad, kas ir svarīgi un kam jāpievērš uzmanība?

Šis ir viens no svarīgākajiem atlases kritērijiem, kurš nolemj vairākas gultas veļas īpašības. No materiāla ir atkarīgs tas, cik ilgi gultas veļa kalpos, kā tā mazgāsies vai būs ērta un patīkama pieskārienam, vai ļaus ādai elpot, vai nodrošinās piemērotu temperatūru un mitruma regulēšanu, neizraisīs alerģijas? Situācijās, kad gultas veļas materiālu piedāvājums ir plašs, populārākā izvēle ne vienmēr nozīmē to, ka tā atbildīs jūsu vajadzībām. Kokvilnas, satīna, lina, flaneļa un sintētiskās, kā arī kombinētu materiālu gultas veļas ir ar savām neaizvietojamajām īpašībām, kas padara tās par īpašām.