Rastorgujevs: Sezonas otrajā pusē rezultāts bija diezgan labs un patīkams

"Domājām, ka startu atcels, jo piešaudes laikā bija tāda migla, kurā ne sportisti, ne treneri neko neredzēja. Atbraucu uz pirmo šaušanu un neko neredzēju. Tā bija tīrākā loterija. Biju sarūgtināts un vīlies par to, ka ne visiem trāpījās vienādi apstākļi, bet - neko darīt. Iedzīšanā saņēmos un izdarīju to, ko vajadzēja izdarīt," pēdējā posma neveiksmīgo sprintu komentēja Rastorgujevs.

"Pasaules čempionāts bija svarīgs pavērsiens sezonā. Pēc tāda sezonas sākuma turpinājumā uzrādītais rezultāts bija izcils," pauda biatlonists, kā galveno pavērsiena punktu minot to, ka planētas meistarsacīkstēs uz vietas bijusi visa komanda. "Daudzi labi nostrādāja, rezultātā varēja redzēt komandas darbu un garu. Uzreiz redzams, kā sportists paceļas, jo daudz ko nosaka komanda, kas ir apkārt. Vairāk var koncentrēties savam darbam un tam, kā to paveikt ar maksimālo atdevi. Katrs cilvēks komandā no savas puses izdara maksimālo darbu, līdz ar to sasniedzam arī rezultātu."