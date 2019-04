Kristaps Porziņģis izdzēsis savu "Instagram" profilu

Pagaidām nav zināms iemesls, kāpēc Porziņģis izdzēsies no vietnes, tomēr šī rīcība sekojusi pēc tam, kad medijos parādījās ziņa , ka basketbolists ir apsūdzēts 29 gadus vecas sievietes izvarošanā.

Jau ziņots, ka 23 gadus vecais Porziņģis tiek apsūdzēts pirms nedaudz vairāk nekā gada veiktā izvarošanā, tomēr latvieša pārstāvji it kā cietušo sievieti vaino naudas izspiešanā.

Informāciju par apsūdzībām izvarošanā sestdien publicēja laikraksts "The New York Post", kas jau iepriekš nav vairījies no neviennozīmīgu rakstu publicēšanas tieši Porziņģa sakarā. Medijs ziņoja, ka latvietis pēc liktenīgās pagājušā gada 7. februāra NBA spēles pret Milvoki "Bucks", kurā vēl tā brīža Ņujorkas "Knicks" spēlētājs guva smagu ceļgala savainojumu, uz savu dzīvokli Manhetenā uzaicinājis kaimiņieni un viņu izvarojis. Šādas liecības Ņujorkas policijai sniegusi pati sieviete, bet varasiestādes ir sākušas izmeklēšanu.