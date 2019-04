Ieslīgt parādu jūgā, līdz to atdošana šeit gandrīz vai neiespējama, ir vienkārši. Tādos gadījumos mēdzam pieļaut muļķīgas kļūdas – ignorēt parādsaistības, ņemt jaunus aizdevumus, lai atdotu vecos, nereti pat bēgt no savām problēmām. Aizdevēji šādus stāstus dzird bieži. Par iespējām atbrīvoties no ieilgušiem un šķietamai neatdodamiem parādiem stāsta West Kredit valdes loceklis Artūrs Silantjevs.