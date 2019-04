Armands Puče: Izvarots tiek arī Porziņģis

"Kristaps Porziņģis ir labs cilvēks no labas ģimenes. Ļoti mērķtiecīgs un talantīgs. Cita lieta, ka ir popkultūra, pie kuras pieder arī profesionālais sports. (..) Kopumā ir industrija, izveidota ap popkultūru, kura diezgan mērķtiecīgi apstrādā šos jaunos cilvēkus, kuri ir talantīgi, saņem lielas algas un kontraktus."

Protams, konkrētajā gadījumā, kas saistīts ar apsūdzībām izvarošanā, tiek apsūdzēti visi – sākot no basketbola kluba prezidenta un beidzot ar durvju sargu. Bet katrā ziņā tas loks, kurā viena puse grib paņemt lielu naudu, ir ārkārtīgi liels.

Izskatās, ka šis notikums iegriežas stadijā, kad izvarots tiek arī Porziņģis. Jo stāsts ir par reputāciju. Skaidrs, ka Ņujorkas prese no šī barojas.

Manuprāt, galvenā indikācija ir tā, ka šobrīd Nacionālās basketbola asociācijas spēlētāju asociācija nostājas Kristapa pusē. Jo šī organizācija nevar riskēt ar reputāciju tik ļoti, lai nostātos cilvēka pusē, kas ir veicis noziegumu. Viņi to nekad nedarītu. Ja organizācija to ir paziņojusi, tas nozīmē, ka viņiem ir vairāk informācijas, nekā mēs publiski zinām. Tā ir laba mācība Kristapam. No otras puses, tā cena ir diezgan augsta. Ej un tagad iestāsti – bija vai nebija.