"Mavericks" īpašnieks: Veicot Porziņģa maiņu, mēs neignorējām izvarošanas lietu

Portāls Apollo jau vēstīja , ka 23 gadus vecais Porziņģis tiek apsūdzēts pirms nedaudz vairāk nekā gada veiktā izvarošanā, tomēr latvieša pārstāvji it kā cietušo sievieti vaino naudas izspiešanā.

Avoti no "Mavericks" kluba medijiem bija ziņojuši, ka maiņas darījuma brīdī Dalasas vienība no "Knicks" puses tika informēta potenciālā izspiešanas lietā, tomēr vārds "izvarošana" nav figurējis. It kā izvarotā 29 gadus vecā sieviete varasiestādēs vērsās pagājušajā nedēļā, bet pirms tam viņai bijusi elektroniska komunikācija ar Ņujorkas klubu.