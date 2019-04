Mantoti uzņēmumi un laulības šķiršanas vienošanās - kuras ir bagātākās sievietes pasaulē?

Makenzija Bezosa kontrolēs 4% no uzņēmuma apgrozībā esošajām parastajām akcijām. Ņemot vērā to pašreizējo cenu, viņai piederēs akcijas 35,6 miljardu dolāru vērtībā.

1. Fransuāza Betankūra Meiersa

Meiersa ir pati bagātākā sieviete un 15. bagātākā persona pasaulē. Viņa ir franču kosmētikas giganta "L'Oréal" mantiniece, kurai, kopā ar ģimeni, pieder 33% no šī uzņēmuma. 65 gadus vecā Fransuāza mantoja bagātību no savas mātes, kura 2017. gadā nomira no vecuma.