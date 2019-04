"Valmiera Glass"/ViA aizraujošā mačā nospēlē neizšķirti ar "Ventspili"

Līdz ar to pagājušās sezona virslīgas vājākā vienība "Valmiera Glass"/ViA sezonas pirmajās trijās spēlēs guvusi divas uzvaras un vienreiz cīnījusies neizšķirti, aizvadot lielisku sezonas sākumu.

Abas komandas spēli uzsāka gana aktīvā un atklātā cīņā. Par mača favorīti tika uzskatīta "Ventspils", taču tai izcelties neizdevās, turklāt pašās pirmā puslaika beigās ventspilnieki savā soda laukumā pārkāpa noteikumus, kā rezultātā "Valmiera Glass"/ViA futbolists Boriss Bogdaškins 46.minūtē no 11 metru soda sitiena atzīmes atklāja rezultātu.

Otrajā puslaikā "Ventspils" centās atspēlēties, bet valmierieši gana sekmīgi aizsargājās. Savu Latvijas vicečempioni panāca 67.minūtē, kad Anastasijs Mordatenko pēc lieliskas cīņas soda laukumā izlīdzināja rezultātu 1:1. Abas komandas ļoti aktīvas bija pamatlaika pēdējās desmit minūtēs - spēle ritēja no vieniem vārtiem uz otriem. Vienā no "Ventspils" uzbrukumiem lieliski nospēlēja "Valmiera Glass"/ViA vārtsargs Vladislavs Lazarevs, kurš divas reizes pāris sekunžu laikā glāba mājiniekus no vārtu zaudējuma.