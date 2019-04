"Ventspils" basketbolisti kļūst par pirmajiem Latvijas-Igaunijas līgas čempioniem

Jaunizveidotā turnīra "Final Four" izšķirošajā mačā Latvijas čempione "Ventspils" ar rezultātu 102:80 (23:17, 30:27, 21:16, 28:20) pieveica principiālo pretinieci "VEF Rīga".

"Ventspils" šajā mačā realizēja 15 no 25 tālmetieniem, kas bija 60%, bet no divpunktu zonas grozā krita 17 no 25 metieniem (68%).