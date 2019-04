VARAM lūdz KNAB izvērtēt, vai Ušakovam var inkriminēt krāpšanu, vēsta LTV

Ušakovs par šo situāciju bija atbildīgs dubultā. Kā mērs - par lēmumu piešķirt miljonus "Rīgas Satiksmei". Kā "Rīgas satiksmes" kapitāldaļu turētājs – par to, kā "Rīgas satiksme" naudu iztērēja. Pats Nils Ušakovs uzskata – formulējums, ar kuru dome iedeva naudu, īstenībā atļauj ar to apmaksāt arī uzņēmuma zaudējumus.

Otrs nozīmīgākais no ministrijas pārmetumiem – Ušakovs nav izvērtējis konkrētus "Rīgas Satiksmes" līgumus. Ušakova kā "Rīgas Satiksmes" pārrauga pienākums ir izvērtēt un saskaņot nozīmīgus uzņēmuma līgumus un iepirkumus. Pirms to izdarīt viņam ir jāsaņem domes ekspertu slēdziens – lai izķertu kādu “Rīgas satiksmes” valdes kļūdu vai ļaunprātību. Taču divus teju 100 miljonus eiro vērtus līgumus par transporta iepirkšanu politiķis apstiprinājis bez konsultēšanos ar ekspertiem – Ušakovs vienkārši nav devis viņiem laiku sniegt slēdzienu, jo sanāksmes sasauktas pēdējā brīdī. Ministrs Pūce uzskata, ka Ušakovs to darījis tīši. Tagad KNAB izmeklētājiem ir aizdomas, ka vismaz par vienu no šiem iepirkumiem (ar "Solaris" – par 175 autobusu piegādi) maksāti miljonos mērāmi kukuļi, vēsta LTV raidījums.