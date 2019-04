Freimanis ar 17 punktiem kaldina komandas uzvaru Grieķijas čempionāta mačā

Freimanis desmit no 17 punktiem guva spēles pēdējā ceturtdaļā. Viņš šajā mačā laukumā pavadīja 29 minūtes un 48 sekundes, kuru laikā grozā raidīja četrus no deviņiem trīspunktu metieniem, piecus no astoņiem "sodiņiem", bet grozam secen lidoja visi septiņi divpunktu metieni.