Kuruca pārstāvētā "Nets" nodrošina vietu NBA izslēgšanas turnīrā

"Nets" basketbolisti izbraukumā ar rezultātu 108:96 (31:25, 21:19, 30:25, 26:27) pārspēja Indiānas "Pacers", kas ļāvis nostiprināties Austrumu konferences kopvērtējuma septītajā vietā, taču uzreiz aiz pirmā astoņnieka esošās Maiami "Heat" un Šarlotas "Hornets" komanda no Bruklinas kluba atpaliek jau par trīs uzvaru tiesu, lai gan tām līdz regulārā čempionāta beigām atlikušas tikai divas kārtas.

Svētdienas mačā Kurucs laukumā devās "Nets" starta pieciniekā, taču nospēlētajās 16 minūtēs no spēles iemeta tikai divus no desmit metieniem, kopumā gūdams četrus punktus. Viņš grozā raidīja divus no astoņiem divpunktu metieniem, kamēr abi trīspunktnieki lidoja grozam secen.