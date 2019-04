Kā dzīvo jaunākā popmūzikas sensācija - ekscentriskā Bilija Eiliša

Lielbritānijā Eiliša kļuvusi par jaunāko sieviešu mākslinieci, kas iekarojusi 1. vietu albumu topā, nedēļas griezumā pārdodot 48 000 albuma "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?" (Darkroom/Interscope Records) kopiju. Savukārt ASV albuma nedēļas griezumā pārdots 313 000 eksemplāru.