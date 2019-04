Latvijas ūdeņos atklāta paaugstināta pretsāpju un pretiekaisuma medikamentu vielu koncentrācija

Baltijas jūras valstu pētniecības iestāžu zinātnieki Latvijā analizēja virszemes ūdeņus, notekūdeņus un to dūņas no pilsētu attīrīšanas iekārtām un ražošanas uzņēmumiem, ūdens paraugus jūrā, kā arī nogulšņu paraugus aptuveni pusotra kilometra attālumā no jūras krasta Daugavgrīvā.