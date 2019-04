Unikāla iespēja! AirBnb piedāvā vienu nakti pavadīt Luvras muzejā

Pēc tūres AirBnb loterijas uzvarētājiem ir paredzētas vakariņas vienā no muzeja zālēm – līdzās grieķu dievietes Venēras statujai uzņēmums būs ierīkojis ekstravagantu ēdamistabu. Bet vakara noslēgumā uzvarētājus lutinās akustiskais koncerts intīmā gaisotnē Napoleona III smalkajos apartamentos.

“Parīze ir viena no skaistākajām pasaules pilsētām, un Luvra ir viena no iemīļotākajām un cildinātākajām iestādēm pilsētā,” skaidro Emanuels Marils, AirBnb Francijas pārstāvniecības vadītājs. “Mēs esam īpaši pagodināti sadarboties ar muzeju un piedāvāt unikālu un aizraujošu pieredzi, kas uzrunātu gan pašus parīziešus, gan arī ārvalstu ceļotājus atklāt muzeju no autentiskā skatupunkta.”