Valdība sniedz garantijas 2026.gada Olimpisko spēļu nodrošināšanai sadarbībā ar Zviedriju

2017.gada nogalē tika sākta sadarbība starp Latvijas Olimpisko komiteju (LOK), Siguldas novada pašvaldību un SIA "Bobsleja un kamaniņu trase "Sigulda"" no vienas puses un Zviedrijas Olimpisko komiteju un tās sastāvā izveidoto 2026.gada Ziemas Olimpisko spēļu rīkošanas komiteju no otras puses. Sadarbība tika sākta pēc Zviedrijas puses iniciatīvas saistībā ar Stokholmas ieceri kandidēt uz tiesībām rīkot 2026.gada Ziemas Olimpiskās spēles, Latvijai izsakot piedāvājumu organizēt olimpiādes bobsleja, skeletona un kamaniņu sporta sacensības.

Ministru kabinets pērn jūnijā konceptuāli atbalstīja to, ka LOK, Siguldas novada pašvaldība un SIA "Bobsleja un kamaniņu trase "Sigulda"" iesaistās iepriekšminētajā sadarbībā.

Bija jāveic priekšizpēte par iespēju pielāgot Bobsleja un kamaniņu trasi "Sigulda" Ziemas Olimpisko spēļu bobsleja, skeletona un kamaniņu sporta sacensību sarīkošanai. Pēc sākotnējās priekšizpētes starprezultātiem tika secināts, ka trasi ir iespējams pielāgot olimpiādes sacensību rīkošanai izvirzītajām prasībām. Ņemot vērā to, SOK sesijā pērn 9.oktobrī Stokholmas kandidatūra tika oficiāli iekļauta saīsinātajā kandidātu sarakstā.

Vienlaikus tika nolemts, ka lēmums par Olimpiādes norises vietu tiks pieņemts SOK sesijā, kas notiks 2019.gadā no 23.jūnija līdz 25.jūnijam.

Attiecībā uz ceļu un transporta infrastruktūru tiek uzsvērts, ka šie jautājumi tiek risināti neatkarīgi no Olimpiādes iespējamās norises Siguldā, piemēram, starptautiskās lidostas "Rīga" modernizācija, kā arī autoceļa A2 Rīga-Sigulda-Igaunijas robeža (Veclaicene) posma no Garkalnes līdz Sēnītei un autoceļa A3 Inčukalns-Valmiera-Igaunijas robeža (Valka) posma no Sēnītes līdz tiltam pār Gauju pārbūve.