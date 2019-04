"Šim vīrietim nedrīkst ļaut dzīvot", "tā ir garīga slimība - viņam jāsēž psihiatriskajā slimnīcā nevis dokumentālo filmu režisoru priekšā", "kāpēc viņš vēl nav ielikts cietumā?" - viens no pasaulē slavenākajiem kanibāliem Isejs Sagava raisījis sabiedrības neizpratni un sašutumu vairāku gadu desmitu garumā. Kāpēc viņš nav notiesāts? Kāpēc viņš ir slavens? Un ko par to domā pats kanibāls?

"Šķiet, esmu no kanibālu planētas"...

"Reizēm es domāju, kāpēc izdarīju tik šausmīgu lietu. Varbūt tas ir tāpēc, ka nāku no citas planētas, citas dimensijas. Reizēm man liekas, ka esmu nokritis uz planētas Zeme kā meteorīts, kas maskējies par mazuli. Un tad māte mani raudošu atrada uz ielas un aiz žēluma paņēma uz mājām.

Man ir sajūta, ka esmu no kanibālu planētas un netīšām esmu ieradies šeit. Pilnīgi viens,"

"Kad biju mazs, sekss vēl joprojām bija tabu - par to neviens skaļi nerunāja. Tāpēc, kad sasniedzu noteiktu vecumu un man pirmo reizi bija erekcija, domāju, ka esmu slims," atklāj slavenais kanibāls.

"Studiju sākumā es Renē pat nepamanīju. Taču, semestrim tuvojoties beigām, ievēroju, cik viņa ir skaista - nebiju redzējis tik glītu sievieti. Es viņai sameloju, ka man studijām nepieciešams ierakstīt dzeju vācu valodā, un viņa piekrita to nolasīt. Renē ieradās pie manis, es izvēlējos dzejoli, un, kamēr viņa lasīja, izvilku no skapja ieroci. Es biju ļoti nobijies. Tomēr es saņēmos un nospiedu gaili," atklāj Isejs.

Labo pusi, ne kreiso, jo kreisā ir tuvāk sirdij un man ir bail no asinīm.

Tad es kāri tajā iekodos, bet miesa bija pārāk cieta - man sāka sāpēt žoklis. Mēģināju to sagriezt, bet mans nazis bija par mazu. Tāpēc es devos uz veikalu un iegādājos lielu gaļas nazi. Nogriezu taukus un tur tā bija - garda sarkanā gaļa," ar stāstu par liktenīgā vakara notikumiem dalās Sagava.

"Atlikušās ķermeņa daļas, kuras nevarētu ēst, sagriezu un saliku divos lielos ceļojumu koferos. Tās dienās vakarā nolēmu no tām atbrīvoties - izsaucu taksi, lai dotos uz Buloņas parku. Kad ieradās taksists, viņš palīdzēja man mašīnā iecelt abus koferus. Tie bija tik smagi, ka viņš jokojot jautāja, vai tur ir līķis. Es teicu - nē, tās ir grāmatas," stāsta Isejs.

"Tas bija ļoti muļķīgi, bet es nebiju padomājis par to, cik gaiša un publiska vieta būs parks vasarā, pulksten astoņos vakarā. Daudzi cilvēki tur vēl sauļojās un visi skatījās uz mani. Es atradu kādu klusāku vietiņu pie ezera un abus koferus iestūmu ūdenī. Tas bija ļoti nogurdinoši. Tajā brīdī saule sāka slīdēt aiz apvāršņa un visa apkārtne iekrāsojās sarkana. Skats bija ārkārtīgi skaists. Ieraudzīju pie ezera kādu vecāku vīru ar bērnu un priecājos par mirkli, līdz netālu izdzirdēju kliedzienu.

Ieraudzīju, ka kāds vīrietis ir atvēris vienu no maniem koferiem - tur iekšā bija asinīs izmirkusi gultasveļa un viena kāja.

Isejs nenoliedza neko - viņš atzina, ka ir nogalinājis un apēdis 25 gadus veco meiteni no Nīderlandes: "Es jutos atvieglots, man likās, ka beidzot varēšu komunicēt ar cilvēkiem."

Sākās tiesas process un likās, ka tas noritēs bez aizķeršanās - Sagava atzina savu vainu par slepkavību un kanibālismu, taču tiesnesis atzina viņu par garīgi nepieskaitāmu, tāpēc notiesāts viņš netika. Viņu ievietoja psihiatriskajā klīnikā, taču Francijas sabiedrība sāka protestēt - tiem nepatika, ka kanibāls tiek uzturēts no viņu kā nodokļu maksātāju naudas.

Tāpēc Iseju izsūtīja no Francijas un deportēja atpakaļ uz Japānu, kur viņu atkal ievietoja psihiatriskajā slimnīcā. Tikmēr varasiestādes Japānā domāja, ko ar viņu darīt tālāk. Notika mēģinājumi viņu atkal apsūdzēt, taču dažādas nepilnības tiesību aktos neļāva procesu novest līdz galam.

No psihiatriskās slimnīcas viņš iznāca 1986. gada 12. augustā. "Man nebija darba, nebija ienākumu. Vienu dienu saņēmu zvanu no kāda medija - kaut kāda iemesla dēļ viņi gribēja mani intervēt. Pēc tam viņi gribēja, lai kaut ko uzrakstu. Tas noveda līdz tam, ka nolēmu publicēt grāmatu par sevi," atklāj Isejs.

Sagava kļuva tik populārs, ka par viņu sāka sarakstīt dziesmas - Miks Džegers un "Rolling Stones" dziesmu "Too Much Blood" ir veltījuši tieši viņam. Džegera mērķis bija norādīt uz situācijas absurdumu un rosināt diskusiju par vardarbību. Taču Isejs to izmantoja savā labā un pat izdeva komiksu grāmatu par šo notikumu.