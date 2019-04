Adriana Miglāne vaļsirdīgā ierakstā nosoda cilvēku apmātību ar sociālajiem tīkliem

"Gribēju padalīties savās sajūtās... Es vienmēr esmu par visu ļoti daudz domājusi, pat par sīkām lietām, kāpēc ir tā, nevis savādāk?! Šoreiz ļoti daudz domāju par interneta vidi - vai jums ir bijis tā, ka vienkārši gribas mazliet pazust no sociālajiem tīkliem un no tā visa atpūsties? Man jau kādu laiku ir tāda sajūta! Es domāju un sapratu to, ka mūsdienās cilvēka dzīve sastāv no sociālajiem tīkliem! Par tevi visi zina, jo tu saliec visu par sevi Instagram, Facebook un jebkurā citā portālā! Katra tava diena tiek parādīta Instagram story, visa dzīve izlikta "storijos"!