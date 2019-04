Lai ērti un veselīgi – kā mājdzīvniekam izvēlēties piemērotāko guļvietu?

Guļvietas kalpošanas ilgums gan ir atkarīgs no konkrētā mājdzīvnieka – piemēram, kucēns ar zobiem un nagiem var ātri vien iznīcināt par izturīgākā materiāla guļvietu, tādēļ svarīgi iegādāties mīluļa atpūtas vietu atkarībā no viņa paradumiem un veselības.

Svarīga ir arī guļvietas kopšana un regulāra tīrīšana – šādos gadījumos, ja dzīvnieks nav pārāk dauzonīgs, tad viena guļvieta var pat kalpot visu mūžu. Tieši tāpēc daudzas guļvietas veidotas tā, lai visas to maliņas un pildījumu varētu izjaukt un regulāri mazgāt.

Tāda guļvieta mājdzīvnieku var atvēsināt karstā vasaras laikā, jo ir veidota no pašdzesējama materiāla tā, lai, dzīvniekam apguļoties, viņš justu atvēsinošu efektu. Konkrētā guļvieta ir lieliski piemērota vasarai vai arī, piemēram, ievietošanai mašīnās, jo tajās dzīvnieks mēdz sakarst, bet matracis sniedz vēsumu. Matracis noder arī tām mājvietām, kurās ir karsti visu cauru gadu, - lai pēc vēsas ziemas rīta pastaigas mīlulim nevajadzētu uzreiz atgriezties kontrastējoši karstā istabā, viņš var apgulties uz atvēsinošā matrača. Konkrētais matracis ir pielāgots visiem dzīvnieku izmēriem.

Pusslēgta vai ar mazu durvju atveri, citādi slēgtas migas, galvenokārt ir piemērotas mazākajiem suņiem un lielākajai daļai kaķu. Šāda tipa migas mīlošiem dzīvniekiem patīk, ja viņu guļvieta ir pasargāta no apkārtējās kņadas, kaķu gadījumā tā varētu būt arī pacelta nedaudz augstāk. Slēgtās migas parasti ir no plīša, mīkstas mākslīgās spalvas vai flīsa, un gulēšanas pamatne ir ar papildu pildījumu (sāni parasti ne).

Šo guļvietu iespējams ļoti ērti vasarā novietot zālē, starptelpā, koridorā vai uz terases, jo tas ir veidots no tādas tekstūras un materiāla, kuram kukaiņi nevar pieķerties. Saimniekam jāatceras, ka viņš var ienest mājās dažādus parazītus arī no āra, tādēļ, ja mīlulim ir ierasts gulšņāt koridorā tuvu apaviem, matracis var mīluli pasargāt, piemēram, no blusām.