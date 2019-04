Foto: Grupa "Very cool people" prezentē savu jauno albumu "Caution! Contains Word!"

Grupa "Very Cool People" radās 2007. gadā Rīgā un pārstāv "jazz-funk" un "fusion" žanru. Līdz šim grupa ir izdevusi divus studijas albumus – debijas albumu "Very Cool People" (2009) un "Cruising in the Trolley" (2012). Un nu pievienojies trešais albums "Caution! Contains Words!" (2019).