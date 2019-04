Daugavpils iedzīvotāji satraukti par Lietuvas ieceri veidot radioaktīvo atkritumu glabātuvi

Ignalinas AES slēgta jau 10 gadus, bet kaimiņiem ir jautājums - kur uzglabāt radioaktīvo vielu atkritumus? Kā izradās, tad Lietuva vēlas to izvietot netālu no Daugavpils, taču gan vietējie iedzīvotāji, gan pašvaldību vadītāji ceļ trauksmi.

"Protams, ka esam pret šādu glabātuvi, priekš kam mums tas vajadzīgs, būs radiācija. Bērni ļoti slimo. Cilvēki jau tā mirst kā mušas no tās radiācijas. Lai viņi ved to savu radiāciju prom no mūsu pierobežas," - tā izsakās cilvēki, kas dzīvo vien dažu kilometru attālumā no paredzētās radioaktīvās atkritumu glabātavas vietas.