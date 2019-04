Vītola: Parādījām, ka basketbols Latvijā joprojām ir dzīvs

"TTT Rīga" šajā sezonā pēc astoņu gadu pārtraukuma atgriezās Starptautiskās Basketbola federācijas (FIBA) pamatturnīrā, jo kvalifikācijā divu maču summā pārspēja Anetes Šteinbergas pārstāvēto Itālijas klubu Venēcijas "Umana Reyer". Klubs Eirolīgā iepriekšējo reizi spēlēja no 2007. līdz 2011.gadam. Nevienā no šīm četrām sezonām Latvijas komandai neizdevās izkļūt no apakšgrupas.