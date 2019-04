Kā Zodiaka zīmēm veicas mīlestībā

Šīs zīmes vēlēšanās būt neatkarīgai krietni ietekmē to mīlestības dzīvi. Šīs zīmes pārstāvjiem nepieciešams kāds, kas to nemēģinās ierobežot un cienīs to brīvību. Te gan var rasties konflikts, ja otrā puse vēlēsies izveidot ģimeni - Ūdenvīrs var to uzskatīt par savas brīvības apdraudējumu, nobīties un attiecības pārtraukt.