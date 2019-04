Bertāns NBA izslēgšanas turnīru sāk ar pieciem punktiem un uzvaru

Bertāns šajā duelī laukumā pavadīja 16 minūtes un 59 sekundes, kuru laikā realizēja vienu no diviem tālmetieniem un divus no trim soda metieniem.

"Spurs" vadībā bija no pirmās ceturtdaļas pēdējām minūtēm līdz pat mača finālsvilpei. Bertāns savus pirmos punktus guva ceturtās ceturtdaļas otrajā minūtē, kad realizēja divus no trim "sodiņiem" (77:73). Piecas minūtes pirms finālsvilpes viņš bija precīzs arī no spēles (93:87).