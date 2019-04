Hamiltons triumfē Ķīnas "Grand Prix"

Hamiltons jau pašā startā apsteidza savu komandas biedru Valteri Botasu no Somijas, kurš sestdien uzvarēja kvalifikācijā un sacensības sāka no "pole-position". Brits savam komandas biedram vadības grožus neatdeva visu sacīksti un izcīnīja uzvaru.

Tikmēr trešais finišēja vācietis Sebastjans Fetels no "Ferrari", ceturtais bija nīderlandietis Makss Verstapens no "Red Bull", bet tālāk sekoja viņu komandas biedri Šarls Leklērs no Monako un Pjērs Gaslī no Francijas. Gaslī nopelnīja arī papildu punktu par ātrāko apli.